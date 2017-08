Protestcamp gegen Abschiebungen nach Afghanistan und anderswo hin

Rubrik: widerstand gegen abschiebung

Thema: 0aaa nicht zugeordnet

Der Wiener Sigmund Freud-Park ist erneut Schauplatz eines Protestes Geflüchteter. Seit Freitag, 25. August 2017 ist dort ein Protestcamp gegen Abschiebungen. Es ist bis Montag geplant, doch der Widerstand gegen Abschiebungen wird "erst aufhören wenn die Abschiebungen gestoppt werden".

In Afghanistan herrscht seit Jahrzehnten Krieg, und in den letzten Jahren hat sich die Lage massiv verschlechtert. Dennoch schiebt Österreich gerade jetzt junge Afghan[_inn]en in den Krieg ab. Und das, aufgrund von Asylverfahren, die längst jeglichen Anschein von Rechtsstaatlichkeit verloren haben.

Wir protestieren ab Freitag, 25.8.2017, 18:00, im Sigmund Freud-Park. Wir werden erst aufhören zu protestieren, wenn die Abschiebungen gestoppt werden.

Seit langem kämpfen Geflüchtete gegen Abschiebungen, meist jedoch unbeachtet von der Öffentlichkeit. In Österreich änderte sich dies am 24. November 2012. Damals zogen Flüchtlinge aus dem :: Lager Traiskirchen gemeinsam mit Unterstützer_innen nach Wien, wo ein :: Protestcamp im Sigmund-Freud-Park (meist als Votivpark benannt) errichtet wurde. Über Wochen hinweg erregten diese selbstorganisierten Proteste die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Es gab eine sowohl vorher ungeahnte Solidarität als auch die bekannte mediale Hetze gegen die Flüchtlinge, die es gewagt hatten, ihre Forderungen direkt in der Wiener Innenstadt zu stellen.Seit Freitag ist der Park im Zentrum Wiens erneut Schauplatz selbstorganisierter Proteste Geflüchteter. Im folgenden dokumentieren wir einen Aufruf zu den Protesten: